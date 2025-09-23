Sapa Warga Surabaya, PRJ Hadirkan 200 Tenant, Mulai Kuliner hingga Properti

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 200 tenant mulai dari kuliner, fashion, health and beauty, otomotif, hingga properti akan meramaikan Pekan Raya Jatim (PRJ) di Surabaya.

Rencananya, acara ini akan digelar selama sebelas hari mulai tanggal 9 hingga 19 Oktober 2025 di Grand City Convex.

Adapun yang membedakan dari tahun sebelumnya adalah jumlah tenant yang lebih banyak karena penyelenggara memperluas area, menambah jumlah hari pelaksanaan, hingga menargetkan perputaran ekonomi mencapai Rp50 miliar.

“Tahun ini kami majukan jam operasional dari pagi sampai malam, untuk weekend pukul 10.00-22.00 WIB. Harinya juga kami tambah jadi sebelas hari. Area pameran open space kami perluas,” ujar Direktur PT Hardayawidya Graha Gito Sugiarto, Selasa (23/9).

Gito menjelaskan permintaan dari brand-brand yang ingin bergabung di event ini terus meningkat, terutama dari sektor makanan dan fashion. Maka dari itu, pihaknya optimistis pengunjung bisa bertambah.

“Tahun lalu pengunjung mencapai 195 ribu selama kurang lebih sepuluh hari. Tahun ini targetnya bisa naik sepuluh persen menjadi 220 ribu pengunjung selama sebelas hari pelaksanaan,” jelasnya.

Salah satu daya tarik utama PRJ Surabaya 2025 bukan lagi sekadar panggung hiburan. Ada pula berbagai promo menarik dari para peserta pameran, terutama di area terbuka yang banyak diisi produk makanan ringan dan UMKM.

“Daya tariknya itu bukan hanya panggung hiburan atau musik, tetapi yang menjadi daya tarik disini adalah promo-promo dari peserta, terutama peserta yang ada di area terbuka open space. Di situ banyak promo-promo dari snack-snack yang tersedia di area open space,” beber Gito.