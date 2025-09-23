Kisah Harjo Seputro, dari Anak Bakul Ikan Asin hingga Jadi Wakil Rektor Untag Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Harjo Seputro, S.T., M.T., sosok yang kini menjabat sebagai Wakil Rektor Untag Surabaya sejak tahun 2021 menjadi teladan nyata dari kerja keras, disiplin, dan dedikasi.

Perjalanan pria kelahiran Blitar 3 Mei 1967 itu penuh inspirasi, terutama bagi mereka yang bermimpi besar meski berasal dari latar belakang sederhana.

Harjo tumbuh di sebuah keluarga bersahaja sebagai anak bungsu dari tujuh bersaudara. Ibunya seorang bakul ikan asin di pasar, sedangkan ayahnya adalah seorang veteran Angkatan Darat yang kemudian aktif di Koperasi Unit Desa (KUD) setelah pensiun.

Kendati hidup sederhana, nilai-nilai disiplin dan kerja keras yang diwariskan orang tuanya membentuk fondasi karakter Harjo.

“Saya masih ingat bagaimana kehidupan masa kecil, tetapi orang tua saya tidak pernah berhenti menekankan kedisiplinan dan pentingnya pendidikan,” ucap Harjo tertulis, Selasa (23/9).

Semangat itu pun membawanya meraih beasiswa di setiap jenjang pendidikan, dari sekolah dasar hingga menengah kejuruan (SMK). Tahun 1988, Harjo melanjutkan pendidikan di Untag Surabaya, mengambil jurusan Teknik Mesin dengan fokus pada material.

Namun, perjalanan kuliahnya tidak mudah. Dia harus bekerja sambil kuliah untuk memenuhi kebutuhan hidup.

“Saat itu pekerjaan penting yang saya lakukan adalah mengelola Koperasi Mahasiswa Untag Surabaya, yang kala itu berkembang pesat,” kata dia.