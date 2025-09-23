JPNN.com

Geger! Pasutri di Ponorogo Tewas Diduga Dibunuh Anak Kandung

Geger! Pasutri di Ponorogo Tewas Diduga Dibunuh Anak Kandung

Selasa, 23 September 2025 – 16:40 WIB
Geger! Pasutri di Ponorogo Tewas Diduga Dibunuh Anak Kandung - JPNN.com Jatim
Petugas Inafis Polres Ponorogo melakukan olah TKP di rumah pasangan Kaseno dan Sarilah di Dukuh Sedandang, Desa Pomahan, Kecamatan Pulung, Ponorogo, Senin (22/9/2025). (Antara/HO - Prastyo)

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Warga Dukuh Sedandang, Desa Pomahan, Kecamatan Pulung, Ponorogo, digegerkan penemuan pasangan suami istri Kaseno (65) dan Sarilah (60) yang tewas di rumahnya, Senin (22/9) siang.

Kapolsek Pulung AKP Budi Santoso mengatakan kedua korban ditemukan dengan luka di bagian belakang kepala.

"Dugaan sementara korban meninggal akibat kekerasan. Saat ini kami memeriksa saksi dan mengamankan salah satu anak korban untuk dimintai keterangan," kata Budi.

Tim Inafis Polres Ponorogo bersama petugas Puskesmas Pulung sudah melakukan olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti.

Informasi dari warga menyebutkan, anak korban berinisial S yang tinggal serumah dengan orang tuanya itu mengalami gangguan kejiwaan dalam sebulan terakhir.

Namun, polisi belum memastikan keterlibatan S sebelum hasil pemeriksaan selesai.

Kaseno sehari-hari bekerja sebagai kuli angkut pasir, sedangkan Sarilah merupakan ibu rumah tangga.

Hingga Senin sore, jenazah keduanya sudah dibawa ke RSUD dr Harjono Ponorogo untuk diautopsi.

Polres Ponorogo menyelidiki kematian pasutri tewas yang diduga dibunuh oleh anak kandungnya.
Sumber Antara
