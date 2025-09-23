JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Pemerintah Pusat Gelontorkan 2,4 Ton Beras SPHP untuk Masyarakat Jawa Timur

Pemerintah Pusat Gelontorkan 2,4 Ton Beras SPHP untuk Masyarakat Jawa Timur

Selasa, 23 September 2025 – 15:33 WIB
Pemerintah Pusat Gelontorkan 2,4 Ton Beras SPHP untuk Masyarakat Jawa Timur - JPNN.com Jatim
Mentan Andi Amran bersama Gubernur Jatim Khofifah Indah Parawansa dan Wali Kota Eri Cahyadi menghadiri Gerakan Pangan Murah (GPM) di Taman Mundu Surabaya, Selasa (23/9). Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kementerian Pertanian menggelontorkan sekitar 2,4 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk masyarakat Jawa Timur.

Hal itu ditandai dengan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar di Taman Mundu Surabaya, Selasa (23/9).

Kegiatan ini, juga ditinjau langsung oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wali Kota Surabaya Eri Cahydi dan Direktur Umum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani.

Baca Juga:

Selain beras, GPM juga menjual sejumlah kebutuhan pokok, seperti beras, gula, telur dan minyak goreng.

Mentan Andi Amran mengatakan GPM ini digelar bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan pokok.

“Hari ini kami operasi pasar besar-besaran di Jawa Timur dan ini akan kami lanjutkan terus-menerus, bukan hanya hari ini saja, bahkan kami sudah minta Bulog buka 24 jam, agar rakyat tidak kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok,” kata Amran.

Baca Juga:

Dia menegaskan langkah ini sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yang meminta jajaran terkait untuk turun langsung mengecek kondisi di lapangan sebelum melakukan kunjungan ke luar negeri.

“Bapak Presiden minta kami memastikan ketersediaan pangan untuk rakyat. Stok kami saat ini 1,3 juta ton, dan masih ada 1 juta ton yang siap digelontorkan melalui operasi pasar hingga akhir tahun. Sampai tahun baru kami akan lakukan,” ujarnya.

Pemerintah menggelontorkan 2,4 ton beras SPHP dalam Gerakan Pangan Murah di Surabaya.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur Andi Amran Sulaiman Gerakan Pangan Murah Menteri Pertanian GPM Surabaya

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU