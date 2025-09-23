JPNN.com

Selasa, 23 September 2025 – 15:03 WIB
Tim SAR Temukan Korban Kedua yang Tenggelam di Sungai Gunungsari, Ini Identitasnya - JPNN.com Jatim
Korban kedua yang tenggelam di Sungai Gunungsari, Surabaya akhirnya ditemukan, Selasa (23/9). Korban bernama Yuda Galang Setyo Pambudi. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Korban kedua yang tenggelam di Sungai Gunungsari, Surabaya akhirnya ditemukan, Selasa (23/9). Korban bernama Yuda Galang Setyo Pambudi.

Anggota Tim Basarnas Surabaya Nur Hadi menjelaskan korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di 150 meter dari titik tenggelam.

"Benar, korban telah ditemukan pagi tadi," kata Hadi.

Setelah dievakuasi, korban langsung dievakuasi di RS Bhayangkara untuk dilakukan visum.

Dengan ditemukannya korban kedua, operasi SAR gabungan dinyatakan selesai.

"Operasi yang kami jalankan selama dua hari sejak laporan hilang kemarin, resmi ditutup," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, dua pria dilaporkan hilang saat mencari ikan di Sungai Gunungsari, Kota Surabaya, Senin (22/9).

Kedua korban diketahui bernama Sumarno (24) dan Galang (27). Mereka terakhir terlihat sekitar pukul 11.00 WIB.

