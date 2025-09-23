Tim SAR Temukan Korban Kedua yang Tenggelam di Sungai Gunungsari, Ini Identitasnya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Korban kedua yang tenggelam di Sungai Gunungsari, Surabaya akhirnya ditemukan, Selasa (23/9). Korban bernama Yuda Galang Setyo Pambudi.

Anggota Tim Basarnas Surabaya Nur Hadi menjelaskan korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di 150 meter dari titik tenggelam.

"Benar, korban telah ditemukan pagi tadi," kata Hadi.

Setelah dievakuasi, korban langsung dievakuasi di RS Bhayangkara untuk dilakukan visum.

Dengan ditemukannya korban kedua, operasi SAR gabungan dinyatakan selesai.

"Operasi yang kami jalankan selama dua hari sejak laporan hilang kemarin, resmi ditutup," ujarnya.

Baca Juga: Salah Satu Pencari Ikan Tenggelam di Sungai Gunungsari Ditemukan Tewas

Diberitakan sebelumnya, dua pria dilaporkan hilang saat mencari ikan di Sungai Gunungsari, Kota Surabaya, Senin (22/9).

Kedua korban diketahui bernama Sumarno (24) dan Galang (27). Mereka terakhir terlihat sekitar pukul 11.00 WIB.