Cuaca Jawa Timur 23 September 2025, Seharian Bakal Cerah Hingga Berawan & Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa (23/9).

Paginya cerah hingga berawan di seluruh wilayah.

Siangnya Malang berangin. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Sorenya Malang, Pacitan, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya Malang, Pacitan, dan Trenggalek masih berangin. Wilayah cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 14-36 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 20-27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)