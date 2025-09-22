Truk Boks Pecah Ban di Pasuruan, Sopir Tewas Hantam Kedai & Rumah Warga

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Senin (22/9) dini hari.

Sebuah truk boks bernomor polisi N 9458 UG yang melaju dari arah Malang menuju Surabaya diduga pecah ban hingga oleng.

Truk kemudian menabrak dua kendaraan yang terparkir di pinggir jalan, menghantam dua kedai, serta dua teras rumah warga.

Kepala Unit Turjawali Satlantas Polres Pasuruan Ipda Aries Setiyandono mengatakan sopir truk berinisial KS (46) warga Tangerang tewas di lokasi kejadian.

"Korban yang meninggal adalah sopir dari truk boks dengan nomor polisi N 9458 UG berinisial KS, 46 tahun, yang merupakan warga Tangerang," kata Aries.

Adapun korban lain mengalami luka ringan yakni seorang pengendara mobil pikap yang dihantam truk tersebut.

Jenazah KS dibawa ke RSUD Bangil untuk keperluan visum. Sementara itu, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab pasti kecelakaan.

"Masih dalam proses penyelidikan," ujar Aries.