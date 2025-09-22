Kiprah Dosen Unusa Diakui, Masuk 2 Persen Ilmuwan Berpengaruh Dunia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dosen muda Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) Achmad Syafiuddin masuk dalam daftar dua persen ilmuwan paling berpengaruh di dunia yang dirilis Stanford University bekerja sama dengan Elsevier BV pada 19 September 2025.

Capaian ini merupakan yang kelima kali sejak 2021. Achmad Syafiuddin menempati peringkat 17 dari 209 peneliti asal Indonesia.

Ini merupakan sebuah capaian luar biasa bagi ilmuwan muda yang sehari-hari mengajar di Program Studi Kesehatan Masyarakat Unusa.

Berbeda dengan banyak peneliti yang mengincar laboratorium modern, Syafiuddin justru menjadikan pesantren sebagai ruang utama kontribusinya.

Dia mendirikan Center for Environmental Health of Pesantren (CEHP) di Unusa, pusat riset pertama dan satu-satunya di Indonesia yang fokus pada masalah kesehatan lingkungan pesantren.

Hingga kini, dia telah menulis 124 publikasi ilmiah terindeks Scopus dengan H-Index 30, sebuah angka yang menegaskan konsistensinya sebagai peneliti kelas dunia.

Capaian terbesar Syafiuddin bukan sekadar publikasi, melainkan teknologi sederhana namun berdampak nyata bagi puluhan ribu orang.

Adapun dua temuannya UNUSA-Water dan UNUSA-Incinerator telah menjadi solusi nyata bagi pesantren dan masyarakat di berbagai daerah.