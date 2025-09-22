Salah Satu Pencari Ikan Tenggelam di Sungai Gunungsari Ditemukan Tewas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Salah satu dari dua pencari ikan yang dilaporkan hilang diduga tenggelam di Sungai Rolag Gunungsari ditemukan tewas, Senin (22/9) sekitar pukul 13.30 WIB.

Kapolsek Wiyung Kompol Slamet Agus Sumbono mengatakan korban ditemukan oleh petugas SAR Gabungan. Identitasnya ialah Sumarno (24).

"Penemuan dari Tim SAR tidak jauh dari lokasi kejadian (sekitar lima meter dari lokasi tenggelam)," kata Slamet.

Pihaknya mendapatkan informasi bahwa kedua pencari ikan itu adalah warga Blora, Jawa Tengah yang baru pertama kali mencari ikan di sungai Surabaya kawasan Gunungsari tersebut.

"Ini tenggelamnya dua-duanya bersamaan," ujarnya.

Setelah dievakuasi, jasad Sumarno langsung dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jatim, sedangkan korban lainnya yang diketahui bernama Galang (27) masih dalam pencarian.

"Korban meninggal kami bawa ke Rumah Sakit (Bhayangkara) Polda Jatim. Untuk korban satunya, pencarian masih berlanjut," jelas Slamet.

Sebelumnya, Dua pria dilaporkan hilang saat mencari ikan di Sungai Gunungsari, Kota Surabaya, Senin (22/9).