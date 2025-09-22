Tragis, 2 Pria Diduga Tenggelam Saat Menebar Jala di Sungai Gunungsari Surabaya

JPNN.com

Senin, 22 September 2025 – 16:10 WIB
Petugas BPBD Surabaya mencari keberadaan dua pencari ikan yang tenggelam di Sungai Gunungsari saat hendak menyebar jala mencari ikan, Senin (22/9). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dua pria dilaporkan hilang saat mencari ikan di Sungai Gunungsari, Kota Surabaya, Senin (22/9).

Kedua korban diketahui bernama Sumarno (24) dan Galang (27). Mereka terakhir terlihat sekitar pukul 11.00 WIB.

Menurut keterangan rekan korban bernama Suedy Rahayu (30), Sumarno dan Galang sebelumnya hendak menebar jala lebar di sungai tersebut.

Sebelum melakukan itu, keduanya mencoba menyeberangi sungai hingga ke bagian tengah kolong Jembatan Tol Gunungsari untuk memeriksa kedalaman air.

“Tujuannya mereka berdua bermaksud memeriksa kedalaman sungai di titik area yang nanti akan dilempar jaring,” kata Suedy.

Saat berenang ke tengah, tubuh Sumarno dan Galang tiba-tiba hilang dan diduga tenggelam.

“Kami mau cari ikan pakai jaring. Ini baru pertama kali cari ikan di sini,” jelasnya.

Kepala Sub Ops BPBD Kota Surabaya Arif Sunandar mengatakan pihaknya langsung mengerahkan tim untuk melakukan pencarian.

