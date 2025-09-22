Kecelakaan Maut di Jalan Sulawesi Surabaya, 2 Remaja Tewas Berboncengan Motor Bertiga

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Sulawesi, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Senin (22/9). Sebanyak dua remaja dilaporkan tewas dalam insiden tersebut.

Kecelakaan maut tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 04.04 WIB. Dalam insiden itu, sepeda motor yang terlibat kecelakaan digunakan berboncengan tiga

Setelah mendapatkan informasi tersebut dari Command Center 112, petugas gabungan tiba di lokasi keadaan lima menit kemudian, tepatnya pukul 04.09 WIB.

Saat tiba di lokasi, petugas mendapati tiga remaja yang berboncengan sepeda motor tersebut sudah tergeletak di pinggir jalan. Mereka dipinggirkan warga sekitar setelah mengalami kecelakaan.

Kabid Darlog BPBD Surabaya Linda Novanti mengatakan dua korban yang meninggal berjenis kelamin laki-laki berinisial L (15) dan R (16) warga Gubeng.

Adapun satu korban lain yang selamat perempuan berinisial A (17) warga Gubeng Jaya. Dia mengalami luka indikasi fraktur di tulang rahang.

“Setelah penanganan, kedua korban dipastikan MD (meninggal dunia) oleh rekan TGC pusat dibawa kamar jenazah, sedangkan untuk korban ketiga masih hidup langsung dibawa ambulans PMI dirujuk ke RSU dr Soetomo,” jelas Linda.

Untuk barang bukti kendaraan roda dua telah diamankan pihak kepolisian sektor Gubeng untuk proses lebih lanjut.