Cuaca Malang Hari Ini, Potensi Cerah Hingga Berawan Selama Seharian

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Senin (22/9) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Sore dan malamnya cerah dan berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi dan siang cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Sore dan malamnya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 14-30 derajat celsius.

Untuk kecepatan angin dominan dari timur menuju tenggara dengan kecepatan 5-14 kilometer per jam.