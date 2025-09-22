Cuaca Surabaya Hari Ini, Seharian Bakal Cerah-Berawan, Siang Potensi Panas Menyengat
Senin, 22 September 2025 – 09:44 WIB
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Senin (22/9).
Paginya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.
Siangnya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.
Sore dan malamnya cerah di seluruh kawasan
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 23-35 derajat celsius.
Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 12-15 kilometer per jam.
Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan panas menyengat di siang hari.
Masyarakat diimbau membawa air minum lebih agar tidak dehidrasi.
Berikut ramalan cuaca Surabaya hari ini. Seharian bakal cerah di seluruh kawasan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News