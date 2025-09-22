Cuaca Jawa Timur 22 September 2025, Pagi Gerimis, Siang-Malam Cerah Hingga Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin (22/9).

Paginya cerah hingga berawan di seluruh wilayah.

Siangnya cerah berawan dan berawan di seluruh wilayah.

Sorenya cerah dan curah berawan di seluruh wilayah.

Malamnya Jember, Pacitan, Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 16-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 4-25 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)