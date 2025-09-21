Meriahkan Maulid Nabi, PAN Jatim Gelar Gebyar Salawat-Bagikan Sembako untuk Ojol

jatim.jpnn.com, SURABAYA - DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Timur menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di halaman Rumah PAN Jatim, Jalan Darmokali, Surabaya, Sabtu (20/9) malam.

Acara diisi dengan gebyar salawat, pembacaan doa maulid, hingga pembagian bingkisan sembako kepada lebih dari 200 undangan, mulai driver ojol, petugas kebersihan, juru parkir, hingga warga sekitar.

Ketua DPW PAN Jatim Ahmad Rizki Sadig mengatakan peringatan Maulid Nabi merupakan momen kontemplasi dan perenungan diri.

“Ini adalah refleksi rasa syukur kita karena tidak ada kekuatan apapun yang bisa kita harapkan nanti di yaumul akhir, kecuali syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW,” kata Rizki dalam sambutannya.

Menurut Rizki, Maulid Nabi menjadi sarana untuk menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah. Salawat dan doa maulid diyakini sebagai jalan mengingat dan meneladani perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW.

“Insyaallah mengalir dalam diri kita kecintaan terhadap Nabi kita. Itu bagian dari yang menyelamatkan kita di akhir zaman, insyaallah kita bertemu Rasulullah di Jannatul Naim,” ucapnya.

Peringatan ini juga dihadiri jajaran pengurus PAN Jatim, antara lain Ketua MPP DPW PAN Jatim H. Masfuk, Ketua Dewan Pakar Prof. Dr. Zainuddin Maliki, Edward Dewaruci, dan Gus Ahmad Abdul Qodir.

Gebyar salawat dipimpin Habib Muchsin Alhamid dari Jember dengan iringan hadrah Ahbabul Musthofa Surabaya.