Jatim Lepas 25 Murid SD-SMP ke Final OSN 2025, Fokus Pertahankan Gelar Juara

Minggu, 21 September 2025 – 13:46 WIB
Kepala Dindik Jatim Aries Agung Paewai saat memberikan semangat kepada 25 delegasi SD-SMP yang berangkat ke final OSN 2025. Foto: Dok. Dindik Jatim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Final Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2025 jenjang SD dan SMP akan berlangsung di Novotel Mangga Dua Square, Jakarta, 21–27 September mendatang. 

Jawa Timur mengirim 25 murid untuk bersaing merebut gelar Juara Umum.

Sebelum berangkat, para delegasi mendapat pembekalan dan motivasi dari Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Jatim Aries Agung Paewai di aula Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jatim, Sabtu (20/9).

“Kesempatan ini tantangan bagi adik-adik. Kalian sudah berjuang sejak seleksi reguler, semifinal, hingga final. Yang kalian bawa adalah nama kalian, prestasi kalian. Mari kita rebut kembali Juara Umum bagi Jawa Timur,” kata Aries menyemangati para murid.

Aries mengatakan para peserta sudah ditempa melalui pembekalan intensif oleh guru pendamping dan profesional.

Latihan tersebut dinilai efektif agar mereka bisa menghadapi OSN dengan tenang tanpa terbebani target berlebihan.

“Tantangannya tinggal bagaimana tetap fokus, konsentrasi, dan percaya diri. Semangat dan kerja keras kalian bisa jadi motivasi kakak-kakak di SMA yang akan berlaga juga,” ujarnya.

Tahun ini, Jatim mengirim total 100 delegasi di semua jenjang OSN 2025. Rinciannya, 75 peserta jenjang SMA (terbanyak kedua setelah DKI Jakarta), 14 peserta SMP (terbanyak di antara provinsi lain), dan 11 peserta SD.

Kadindik Jatim Aries Agung Paewai membakar semangat puluhan murid delegasi OSN 2025 untuk siap bersaing merebutkan juara umum.
