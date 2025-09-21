Aksi Eksibisionisme di Geger Madiun Ramai di Media Sosial, Polisi Bergerak

JPNN.com

Minggu, 21 September 2025 – 10:05 WIB
Ilustrasi pelaku eksibisionisme saat menunjukkan aksinya. (dok.bali.jpnn.com)

jatim.jpnn.com, MADIUN - Tindakan eksibisionisme viral di media sosial yang disebut berada di wilayah Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.

Kejadian itu diunggah seorang warganet yang mengunggah pengalaman tidak menyenangkan saat melintas di Jalan Raya Sekelip–Klorogan pada Selasa (16/9) siang.

Dalam unggahan itu, dia menyebut ada pria berpakaian serba hitam dengan sepeda motor jenis GL yang tiba-tiba memperlihatkan alat vitalnya. Peristiwa tersebut membuat korban syok dan merasa mual.

Baca Juga:

Unggahan itu juga berisi peringatan agar pengguna jalan, khususnya perempuan, lebih waspada ketika melintas sendirian di jalur tersebut.

Kasus ini mendapat banyak tanggapan dari warganet lain yang mengaku pernah mengalami kejadian serupa. Salah satunya, Qorrifatul Nur Azizah, yang menceritakan pengalaman keponakannya, Kesya.

“Keponakanku kelas 1 SMA Geger melihat pelaku pada Selasa sore waktu. Jalan itu dilalui tiap pulang sekolah dan hendak berangkat les,” ujar Qorrifatul, Sabtu (20/9).

Baca Juga:

Melihat aksi pelaku, keponakannya kaget, langsung tancap gas sambil teriak. Akibat kejadian itu Kesya mengalami trauma.

“Baru bisa ikut les setelah diantar teman-temannya,” kata dia.

Polisi selidiki kasus dugaan pamer kelamin yang dilakukan pria di Jalan Raya Sekelip-Klorogan Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun
