Akademisi Unesa Nilai Surabaya Lebih Maju Terapkan Program Wajib Pra-Sekolah

Minggu, 21 September 2025 – 09:34 WIB
Minggu, 21 September 2025 – 09:34 WIB
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus menguatkan implementasi enam program prioritas pendidikan anak usia dini (PAUD) yang dicanangkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Foto: Diskominfo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Akademisi memberikan penilaian terkait upaya Pemkot Surabaya, dalam menerapkan Program Wajib Pra Sekolah sebelum mengenyam  pendidikan sekolah dasar (SD).

Dosen PG-PAUD Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Fatiha Khoirotunnisa Elfahmi mengatakan langkah Pemkot Surabaya dalam memperkuat pendidikan anak usia dini patut diapresiasi.

Dia menyebut Surabaya lebih maju dibandingkan banyak daerah lain dalam mengimplementasikan program wajib pra-sekolah.

“Kalau dibandingkan dengan kota atau kabupaten lain, Surabaya ini sangat serius dan konsisten. Gerakannya masif dan sungguh-sungguh, itu yang membuat saya mengapresiasi,” kata Fatiha.

Menurutnya, komitmen Pemkot Surabaya bukan hanya sebatas menambah satu tahun masa wajib belajar di PAUD, tetapi juga menyentuh peningkatan kualitas tenaga pendidik.

Hal ini terlihat dari program beasiswa dan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang diberikan kepada guru PAUD.

“Surabaya bergerak cepat, tidak hanya mengadvokasi anak usia dini, tapi juga membantu guru PAUD menempuh pendidikan hingga sarjana. Tahun ini saja ada sekitar 200 guru yang sedang kuliah S1,” jelasnya.

Fatiha menegaskan kebijakan tersebut sejalan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menempatkan pendidikan anak usia dini sebagai fondasi penguatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Akademisi memberikan penilaian terkait upaya Pemkot Surabaya, dalam menerapkan Program Wajib Pra Sekolah sebelum mengenyam pendidikan sekolah dasar (SD)
