Lewat UT Fiesta, UT Surabaya Kenalkan Prodi Kewirausahaan & Talenta Pelajar

Sabtu, 20 September 2025 – 21:00 WIB
Universitas Terbuka (UT) Surabaya menggelar UT Fiesta di Royal Plaza Surabaya menghadirkan sosialisasi kampus, lomba pelajar, hingga pameran karya siswa SMK. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Terbuka (UT) Surabaya menggelar UT Fiesta Volume 2 di Atrium Royal Plaza Surabaya, Sabtu (20/9).

Acara ini menjadi ajang sosialisasi kampus sekaligus wadah pengembangan bakat pelajar tingkat SLTA.

Direktur UT Surabaya Dr Suparti mengatakan pemilihan pusat perbelanjaan sebagai lokasi acara bertujuan memperluas jangkauan sosialisasi.

“Kami ingin mengenalkan UT kepada masyarakat bahwa kuliah di UT bisa dilakukan siapa saja, biayanya terjangkau, dan bisa sambil bekerja,” ujar Suparti.

Selain pameran pendidikan, UT Fiesta juga menghadirkan lomba pelajar seperti paduan suara, modern dance, MC, dan reels Instagram. Hiburan musik dari talenta lokal turut meramaikan acara.

Pada kesempatan itu, UT juga memperkenalkan Program Studi S1 Kewirausahaan yang baru dibuka semester lalu.

Suparti menilai program tersebut relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan UMKM yang banyak digeluti anak muda.

UT Fiesta turut melibatkan SMK Ketintang Surabaya yang menampilkan karya siswa berupa makanan dan parfum buatan tangan.

