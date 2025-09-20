Jasa Marga Jelaskan Alasan Kendaraan Petugas Mendadak Putar Balik di Tol Waru

JPNN.com

Sabtu, 20 September 2025 – 20:32 WIB
PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) mengungkapkan kendaraan Mobile Customer Service (MCS) yang mendadak putar balik di depan Gerbang Tol (GT) Waru-Utama hendak menuju lokasi kecelakaan truk, Sabtu (20/9) pukul 07.20 WIB. Foto: PT JTT

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Jasa Marga Transjawa Tol (JTT) mengungkapkan kendaraan Mobile Customer Service (MCS) yang mendadak putar balik di depan Gerbang Tol (GT) Waru-Utama hendak menuju lokasi kecelakaan truk, Sabtu (20/9) pukul 07.20 WIB.

VP Corporate Secretary & Legal PT Jasa Marga Transjawa Tol Ria Marlinda Paallo menjelaskan kendaraan MCS JTT yang bertugas dari arah Kejapanan menggunakan jalur putar balik khusus petugas di KM 744+800 A Gerbang Tol Waru Utama untuk menuju lokasi kecelakaan truk bermuatan pupuk di KM 762+400 A.

Momen tersebut terekam oleh salah satu kendaraan Patwal Polres Sidoarjo dan kemudian diunggah ke media sosial tanpa penjelasan konteks sehingga menimbulkan persepsi berbeda dan menjadi viral di masyarakat.

“Penggunaan jalur oleh petugas MCS saat itu merupakan bagian dari pelaksanaan tugas operasional. Namun, kami memahami bahwa potongan video yang beredar dapat menimbulkan persepsi berbeda di masyarakat,” kata Ria.

Maka dari itu, sebagai langlah evaluasi akses tersebut ditutup sementara guna memastikan penggunaannya benar-benar sesuai standar operasional sekaligus mencegah kesalahpahaman publik.

“Kami juga memohon maaf apabila kejadian ini menimbulkan ketidaknyamanan,” ujar Ria.

Ria menyatakan penutupan sementara ini tidak akan memengaruhi kecepatan dan kualitas layanan bagi pengguna tol.

Seluruh layanan bantuan, mulai dari patroli, derek, rescue hingga ambulance, tetap siaga 24 jam dan dapat diakses melalui call center Jasa Marga One Call Center 14080.

Kendaraan CMS yang putar balik mendadak di depan gerbang tol Waru-Utama hendak menuju lokasi kecelakaan
