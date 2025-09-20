Viral Petugas Putar Balik Mendadak di Tol Waru, Jasa Marga Buka Suara

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Media sosial dihebohkan dengan Mobile Customer Service (MCS) milik PT Jasa Marga Transjawa Tol (JTT) yang tiba-tiba melakukan putar balik di depan gerbang Tol Waru-Utama, Sabtu (20/9) sekitar pukul 07.20 WIB.

Menaggapi hal itu, VP Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol Ria Marlinda Paallo buka suara.

Dia menjelaskan kendaraan MCS JTT itu sedang bertugas dari arah Kejapanan menggunakan jalur putar balik khusus petugas di KM 744+800 A Gerbang Tol Waru Utama untuk menuju lokasi kecelakaan truk bermuatan pupuk di KM 762+400 A.

Ria menambahkan jalur putar balik tersebut merupakan akses khusus yang diperuntukkan bagi petugas dalam melaksanakan tugas operasional.

Jalur ini digunakan dalam kondisi darurat maupun keperluan operasional tertentu, seperti penanganan gangguan lalu lintas, kecelakaan, hingga mendukung mobilitas layanan darurat di tol.

“Penggunaan jalur oleh petugas MCS saat itu merupakan bagian dari pelaksanaan tugas operasional. Namun, kami memahami bahwa potongan video yang beredar dapat menimbulkan persepsi berbeda di masyarakat,” kata Ria dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/9).

Maka dari itu, sebagai langlah evaluasi akses tersebut ditutup sementara guna memastikan penggunaannya benar-benar sesuai standar operasional, sekaligus mencegah kesalahpahaman publik.

“Kami juga memohon maaf apabila kejadian ini menimbulkan ketidaknyamanan,” ujar Ria.