HUT ke-80, KAI Daop 8 Surabaya Suguhkan Promo Spesial Tiket Kereta

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Memasuki usia ke-80 tahun, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya menegaskan komitmennya untuk terus Semakin Melayani masyarakat.

Dalam momentum ini, KAI menghadirkan berbagai promo tiket sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan setia.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arif mengatakan program promo tersebut merupakan ungkapan terima kasih atas loyalitas masyarakat yang terus mempercayakan perjalanan mereka menggunakan transportasi kereta api.

“80 tahun adalah perjalanan panjang penuh dinamika. Namun semangat KAI tetap sama, yaitu terus melayani. Di usia ini, kami ingin semakin dekat dengan masyarakat melalui berbagai promo agar kereta api tetap menjadi pilihan utama transportasi yang aman, nyaman, dan berkesan,” ujar Luqman, Jumat (19/9).

Adapun rangkaian promo yang ditawarkan, di antaranya:

Flash Sale Rp80.000

Tarif flat Rp80 ribu untuk semua rute, berlaku pada 28 September 2025 pukul 15.00–16.00 WIB melalui aplikasi Access by KAI. Promo ini berlaku untuk keberangkatan 29 September–12 November 2025.

Mini Expo Diskon 30 persen