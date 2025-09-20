Mesin Garuda Bermasalah Seusai Lepas Landas, Penumpang Ungkap Detik-Detik Mencekam

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Perjalanan udara dari Surabaya menuju Jakarta pada Rabu malam (17/9) sempat menjadi menegangkan.

Salah satu penumpang Ira Dasuki mengisahkan pengalaman dramatis ketika pesawat Garuda Indonesia yang ditumpanginya harus kembali ke Bandara Internasional Juanda karena mesin mengalami gangguan.

Menurut Ira, sekitar 20–30 menit setelah pesawat lepas landas pukul 18.30 WIB, muncul percikan api di sisi kiri pesawat. Tak lama, awak kabin menginformasikan bahwa mesin kiri mengalami masalah.

“Waktu itu tiba-tiba ada api di bagian kiri, terus diumumkan kalau mesinnya bermasalah. Situasinya cukup panik, tetapi akhirnya pesawat diarahkan kembali ke Juanda,” ujar Ira saat dihubungi, Jumat (19/9).

Pesawat berhasil mendarat dengan selamat tanpa korban jiwa. Semua penumpang kemudian dialihkan ke pesawat pengganti, dan Ira baru bisa terbang kembali menuju Jakarta sekitar pukul 21.25 WIB.

Namun, dia menuturkan tidak ada kompensasi khusus yang diterima penumpang selain snack ringan saat boarding ulang.

“Cuma dikasih air mineral dan roti, seperti snack biasa,” katanya.

Meski bersyukur selamat, Ira berharap maskapai memberi penjelasan terbuka kepada publik agar kejadian serupa tidak terulang.