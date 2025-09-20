Kecelakaan Maut di Margomulyo Surabaya, Pemotor Asal Kediri Tewas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Margomulyo, Kelurahan Tambak Sarioso, Kecamatan Asem Rowo, Surabaya, Sabtu (20/9).

Dalam insiden itu, dua orang menjadi korban dan salah satu di antaranya dilaporkan tewas.

Kabid Darlog BPBD Surabaya Linda Novanti mengatakan insiden kecelakaan itu terjadi pukul 04.28 WIB. Tak lama kemudian petugas tiba di lokasi kejadian.

"Saat petugas tiba, kedua korban sudah berada di pinggir jalan dalam kondisi tergeletak," kata Linda dalam keterangan tertulis.

Korban meninggal dunia diketahui berinisial RAF (23), warga Purwosari, Kediri, sedangkan korban selamat inisial AFZZ (23) asal Jogoroto, Jombang, yang mengalami dislokasi pada kaki kanan.

RAF dan AFZZ mengendarai motor Honda Vario saat kecelakaan terjadi. Namun, kronologi pasti kecelakaan belum diketahui karena masih dalam penyelidikan Unit Laka Lantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

"Korban selamat langsung dibawa ke RSU dr Soetomo menggunakan ambulans TGC Barat, sedangkan korban meninggal dunia setelah ditangani unit laka lantas dibawa ke kamar jenazah RSU dr Soetomo menggunakan ambulans Dinsos," jelas Linda.

Menurut Linda, pihak keluarga kedua korban sudah dihubungi dan langsung menuju rumah sakit untuk mendampingi.