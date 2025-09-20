Cuaca Malang Hari Ini, Siang & Sore Bakal Diguyur Gerimis

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Sabtu (20/9) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Sore dan malamnya cerah hingga berawan dan berangin.

Adapun prakiraan cuaca di kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Siangnya Ampelgading, Jabung, Poncokusumo, dan Tumpang hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Gedangan dan Sumbermanjing Wetan. Kawasan lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan dan berangin.