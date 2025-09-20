Cuaca Surabaya Hari Ini, Pagi Hingga Malam Cerah, Potensi Panas Menyengat
Sabtu, 20 September 2025 – 09:04 WIB
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Sabtu (20/9).
Pagi sampai malam cuaca di seluruh kawasan cerah.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 26-35 derajat celsius.
Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 11-15 kilometer per jam.
Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan panas menyengat di siang hari.
Masyarakat diimbau membawa air minum lebih agar tidak dehidrasi.
Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)
