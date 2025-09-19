Siswa SMAN 3 Pamekasan Temukan Belatung di Paket MBG

JPNN.com

Jumat, 19 September 2025 – 20:42 WIB
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan. Seorang siswa SMAN 3 Pamekasan diduga menemukan belatung dalam salah satu porsi makanan yang dibagikan pada Kamis (18/9). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan. Seorang siswa SMAN 3 Pamekasan diduga menemukan belatung dalam salah satu porsi makanan yang dibagikan pada Kamis (18/9).

Video berdurasi 23 detik yang memperlihatkan siswa menunjukkan belatung hidup itu kemudian viral di media sosial.

Kepala SMAN 3 Pamekasan Wardi membenarkan temuan tersebut. Dia menyebut kejadian itu terjadi pada hari keempat pelaksanaan program MBG di sekolahnya.

“Untuk hari pertama, kedua, ketiga alhamdulillah tidak ada masalah. Menunya juga bagus, anak-anak juga antusias. Pas kebetulan hari Kamis kemarin ada kejadian yang ada belatungnya itu ya. Ya memang kejadiannya di sini,” kata Wardi, Jumat (19/9).

Pihak sekolah kemudian memanggil siswa yang menemukan belatung tersebut untuk dimintai konfirmasi kebenarannya.

"Jadi, anaknya kami panggil ya, konfirmasi apakah betul? Memang dia sampaikan betul ya," jelasnya.

Kemudian Wardi menyampaikan temuan belatung tersebut kepada pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tersebut untuk dilakukan pengecekan.

"Akhirnya kepala SPPG kami panggil ke sini untuk konfirmasi masalah itu, menyampaikan masalah itu. Bahwa menunya ini ada belatungnya ya," tuturnya.

Seekor belatung ditemukan di paket MBG SMAN 3 Pamekasan, SPPG setempat bakal melakukan evaluasi.
