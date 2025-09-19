SPPG Martajasah Bangkalan Tarik Ribuan Paket MBG yang Dilaporkan Basi

jatim.jpnn.com, BANGKALAN - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Martajasah Bangkalan langsung menarik 3.275 porsi Makan Bergizi Gratis (MBG) seusai dilaporkan basi oleh pihak sekolah pada Selasa (16/9).

Ribuan paket MBG itu ditarikan setelah didistribusikan kepada enam sekolah di Bangkalan.

Kepala SPPG Martajasah Kusuma Gigih Prakoso mengakui pada Selasa (16/9) pihaknya menerima adanya informasi lauk MBG basi.

Lauk yang dilaporkan basi itu adalah daging rolade dengan saus tiram. Pihaknya kemudian melakukan pengecekan pada porsi makanan yang basi itu.

"Setelah menerima laporkan tersebut, kami langsung melakukan investigasi dan mitigasi kepada sekolah-sekolah yang menerima manfaat," kata Gigih, Jumat (19/9).

Gigih mengungkapkan hasil pengecak, daging rolade dipastikan tidak basi. Namun, bau tak sedap yang muncul itu diduga berasal dari saus tiram.

"Bau dari saus tiramnya, dan dari dagingnya seperti itu (tidak basi), karena dagingnya kan tidak digoreng, hanya dikukus," jelasnya.

Setelah terbukti menu MBG basi, pihaknya pun langsung meminta maaf kepada sekolah penerima manfaat atas laporannya. Dia juga berterima kasih terhadap berbagai saran yang diberikan.