Cuaca Malang Hari ini, Pagi-Sore Gerimis, Malam Cerah Hingga Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (19/9) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cerah di seluruh kawasan.

Siang dan sore cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Malamnya kembali cerah di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi dan siang cerah hingga hujan ringan atau gerimis di seluruh kawasan.

Sorenya gerimis mengguyur Ampelgading, Bantur, Dampit, Donomulyo, Gedangan, Gondanglegi, Pagak, Pagelaran, Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo, dan Turen. Kawasan lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan dan berangin.