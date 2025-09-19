Cuaca Surabaya Hari ini, Seharian Bakal Cerah di Seluruh Kawasan
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Jumat (19/9).
Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah.
Siang sampai malam masih cerah di seluruh kawasan.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-33 derajat celsius.
Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 12-18 kilometer per jam.
Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan panas menyengat di siang hari.
Masyarakat diimbau membawa air minum lebih agar tidak dehidrasi.
Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)
Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra
