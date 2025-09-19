Cuaca Jawa Timur 19 September 2025, Pagi Sampai Sore Gerimis di Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat (19/9).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Blitar, Bojonegoro, Kota Blitar, Kota Madiun, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah dan berangin.

Siangnya gerimis mengguyur Bojonegoro, Kota Madiun, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Sorenya Pacitan gerimis. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

Malamnya cerah hingga berawan di seluruh wilayah.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 16-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 5-22 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)