JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini 15 Laporan Pungli Saat Urus Adminduk, Wali Kota Eri Minta Warga Tak Percaya Calo

15 Laporan Pungli Saat Urus Adminduk, Wali Kota Eri Minta Warga Tak Percaya Calo

Kamis, 18 September 2025 – 21:30 WIB
15 Laporan Pungli Saat Urus Adminduk, Wali Kota Eri Minta Warga Tak Percaya Calo - JPNN.com Jatim
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 15 warga melaporkan praktik pungutan liar (pungli) terkait pengurusan administrasi kependudukan (adminduk) dan perizinan.

Belasan laporan pungutan liar di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang diterima dari laporan warga, diketahui mematok tarif bervariasi, mulai Rp500 ribu hingga Rp1,5 juta.

Target pungli dilakukan dengan menyasar warga yang mengurus adminduk, seperti KTP, KK, dan pindah KK.

Baca Juga:

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan dari hasil pemeriksaan belasan laporan masyarakat itu diketahui dilakukan lewat perantara atau calo.

“Praktik pungli yang terjadi ternyata tidak ada dari pegawai negeri, melainkan berada di luar PNS,” ujar Eri, Kamis (18/9).

Mantan Kepala Bappeko Surabaya tersebut menilai praktik itu dikarenakan pemohon kurang mengerti, bahkan sudah memaklumi prosedur yang harus dilalui.

Baca Juga:

“Kami sudah berkoordinasi dengan KPK. Insyaallah nanti akan datang kembali untuk mensosialisaikan ke RT, RW, LPMK, dan semua pihak yang berhubungan dengan pelayanan publik,” jelasnya.

Dia berharap masyarakat turut andil memerangi praktik pungli di wilayahnya masing-masing, dengan cara tidak memakai jasa calo.

Wali Kota Eri minta warga tak percaya calo saat urus adminduk, layanan dipastikan gratis
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya kasus pungli pungli surabaya kasus pungli surabaya

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU