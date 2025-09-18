Kisah Nyata Trader Bersama Octa, Rugi Besar Hingga Sukses di Pasar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Media sosial sering kali menampilkan kisah sukses trader dengan cara yang manis dan instan, padahal kenyataan di balik layar tidak sesederhana itu.

Broker global Octa, yang sudah beroperasi sejak 2011, mencoba menyajikan sisi lain dunia trading melalui kampanye ‘Kisah Bebas Pemanis Buatan’.

Dalam kampanye ini, Octa menghadirkan kisah tiga trader dari latar belakang berbeda. Mereka sama-sama pernah merasakan pahitnya kerugian, tetapi bangkit dan belajar hingga akhirnya meraih kemajuan nyata di pasar.

Baca Juga: Pakar Octa Beberkan Modus Curang Broker Nakal yang Harus Diwaspadai Trader

“Tidak ada orang yang langsung terlahir sebagai trader sukses. Trading itu proses, butuh pembelajaran, kedisiplinan, dan pengalaman, termasuk dari kerugian,” kata Financial Market Analyst Octa Broker Kar Yong Ang.

Pertama, kisah dari Godwin Greg yang sombong setelah profit pertama.

Godwin, mantan pekerja pabrik, terjun ke trading demi mencari kebebasan finansial. Setelah sempat sukses di trade pertama, dia lengah dan kehilangan hampir seluruh saldo.

Namun, pengalaman pahit itu menjadi pelajaran mahal. Kini, dengan manajemen risiko yang disiplin, dia bisa meraih keuntungan hingga USD 6.500 dalam satu posisi dan meninggalkan pekerjaannya di pabrik.

Kedua, Onejeme Bruno yang nyaris bangkrut karena pengaruh internet.