ExpertBook P5 P5405, Laptop Bisnis dengan Performa AI & Baterai Tahan 21 Jam

jatim.jpnn.com, SURABAYA - ASUS menghadirkan laptop bisnis terbaru, ExpertBook P5 P5405, yang diklaim memadukan performa tinggi, fitur kecerdasan buatan (AI), serta daya tahan baterai hingga 21 jam.

Deputy BDM ASUS Commercial Eric Khoven mengatakan ExpertBook P5 P5405 dirancang khusus untuk profesional muda yang membutuhkan perangkat ringkas, aman, dan bertenaga.

Laptop ini, kata dia, hadir dengan prosesor terbaru Intel Core Ultra 7 258V berbasis arsitektur Lunar Lake.

“Dengan dukungan AI, daya tahan baterai yang panjang, serta fitur keamanan enterprise, ExpertBook P5 P5405 bisa menjadi mitra andal bagi para profesional,” ujar Eric, Kamis (18/9).

Laptop ini mengusung desain ramping dan ringan, dengan bobot 1,27 kg dan ketebalan hanya 1,49 cm.

Meski tipis, ExpertBook P5 P5405 sudah memenuhi standar militer MIL-STD 810H untuk ketangguhan, serta dilengkapi berbagai port termasuk Thunderbolt 4/USB 4, HDMI 2.1, dan USB 3.2 Gen 2 Type-A.

Dari sisi performa, ExpertBook P5 P5405 ditenagai prosesor Intel Core Ultra 7 258V dengan GPU Intel Arc 140V, serta NPU Intel AI Boost yang mampu mencapai hingga 47 TOPS untuk mempercepat tugas-tugas berbasis AI.

Tak hanya itu, penyimpanannya menggunakan SSD NVMe PCIe 4.0 yang berkapasitas 1 TB.