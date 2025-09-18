Liga Tendang Bola 2025 Mojokerto Series, Tri Hadirkan Sportainment untuk Gen Z

jatim.jpnn.com, MOJOKERTO - Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) melalui brand Tri kembali menunjukkan komitmennya memberdayakan generasi muda.

Tahun ini, Tri mendukung penyelenggaraan Liga Tendang Bola 2025 Mojokerto Series, kompetisi futsal pelajar terbesar di Jawa Timur.

Sejak pertama kali digelar pada 2023, Liga Tendang Bola berkembang dari tingkat kota menjadi ajang regional di Surabaya, Mojokerto, dan Gresik. Antusiasme pelajar begitu tinggi, tercermin dari lebih 121 ribu penonton di Jawa Pos Arena pada edisi sebelumnya.

Untuk Mojokerto Series 2025, liga diikuti 32 sekolah dengan lebih dari 350 atlet. Panitia menargetkan 20 ribu penonton offline dan 200 ribu penonton online.

“Generasi muda butuh ruang untuk menyalurkan potensi. Dukungan Tri pada Liga Tendang Bola 2025 Mojokerto Series adalah bukti komitmen kami tumbuh bersama Gen Z,” ujar EVP Head of Circle Java IOH Fahd Yudhanegoro, Kamis (18/9).

Dukungan itu tak hanya diberikan di lapangan, Tri juga hadir melindungi mereka di dunia digital

Selain mendukung sportainment, Tri menghadirkan inovasi Tri AI Anti-Spam/Scam, fitur keamanan berbasis kecerdasan buatan (AI) yang melindungi pengguna dari panggilan dan pesan mencurigakan.

“Didukung teknologi AIvolusi 5G Indosat, fitur ini memastikan Gen Z beraktivitas digital dengan lebih aman,” jelasnya.