ASUS Bawa Expert Series ke Jatim, Andalkan AI dan Keamanan Enterprise

jatim.jpnn.com, SURABAYA - ASUS Indonesia memperkenalkan lini produk komputasi bisnis terbaru, ASUS Expert Series kepada awak media di Jawa Timur, Kamis (18/9).

Mengusung pesan Trusted by IT Experts, Built for Worry-Free Business, ASUS menegaskan komitmennya sebagai mitra teknologi andal bagi dunia usaha dan profesional.

Produk yang diperkenalkan meliputi laptop ASUS ExpertBook P1403CVA, desktop ExpertCenter P500MV, dan PC All-in-One ExpertCenter P440VA.

Seluruh perangkat dirancang dengan standar militer, performa tinggi, fitur kolaborasi berbasis AI, serta keamanan kelas enterprise.

“Jawa Timur adalah salah satu pusat pertumbuhan ekonomi yang sangat dinamis. Karena itu, kami hadir dengan solusi komputasi yang mendukung gaya kerja hybrid yang menuntut mobilitas dan efisiensi,” ujar Deputi BDM ASUS Commercial Eric Khoven.

Eric menambahkan setiap perangkat Expert Series disiapkan sebagai partner produktivitas yang tangguh sekaligus aman.

“Dengan fitur AI on-device dan keamanan enterprise, kami ingin memastikan pengguna bekerja nyaman dan worry-free,” ujarnya.

ASUS menyoroti tren kerja hybrid serta percepatan adopsi AI—yang menurut survei McKinsey 2024 sudah dipakai 78 persen organisasi—menuntut perangkat lebih dari sekadar alat kerja.