Kejutan Simpel IM3: Indosat Apresiasi Mitra Outlet, Dua Pemenang Bawa Pulang Motor

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) melalui brand IM3 mengumumkan dua outlet terbaik sebagai pemenang Grand Prize berupa sepeda motor dalam program Kejutan Simpel IM3.

Pengumuman ini sekaligus menandai berakhirnya program undian yang berlangsung sejak 10 Maret hingga 10 Mei 2025.

EVP Head of Java Circle Indosat Ooredoo Hutchison Fahd Yudhanegoro mengatakan program ini merupakan wujud apresiasi kepada mitra outlet yang telah setia bertumbuh bersama IM3.

“Program ini kami hadirkan sebagai bentuk jalinan kemitraan berkelanjutan yang diharapkan menciptakan dinamika bisnis sehat dan memungkinkan kita tumbuh bersama,” ujar Fahd dalam acara penyerahan hadiah di Kantor Indosat Regional Jawa Timur, Kayoon, Surabaya, Kamis (18/9).

Program Kejutan Simpel IM3 dirancang sebagai kompetisi antar-outlet IM3 untuk memperkenalkan proposisi baru ‘Simpel itu IM3’. Poin akumulasi dikumpulkan dari penjualan produk IM3, aktivitas branding dan dekorasi outlet, hingga advokasi langsung kepada pelanggan.

Selain meningkatkan performa penjualan, program ini juga menjadi bagian dari upaya Indosat mendorong pertumbuhan ekosistem digital.

Salah satunya dengan memperkenalkan fitur berbasis AI dari IM3, SATSPAM, yang berfungsi menghadang nomor modus sehingga pelanggan lebih aman dari spam maupun scam.

Salah satu pemenang Grand Prize Ali Fahrudin pemilik Nabil Cell Kediri yang telah berjualan selama 15 tahun mengaku sangat bersyukur.