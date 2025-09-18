Perempuan Asal Tegal Kecelakaan Setelah Dijambret di Jalan Demak Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kejadian nahas dialami seorang perempuan berinisial ITN warga Gumayun, Dukuhwaru, Kabupaten Tegal pada Rabu (17/9) malam.

Perempuan berusia 18 tahun itu mengalami kecelakaan lalu lintas setelah menjadi korban penjambretan di Jalan Demak, Samping Traffic Light Demak, Surabaya.

ITN terjatuh dari motor Honda Scoopy yang dikemudikannya sekitar pukul 22.05 WIB. Dia mengalami luka robek di bagian dagu serta luka parut pada kaki dan tangan.

Walakin, korban masih sadarkan diri saat insiden tersebut menimpanya. Setibanya petugas di lokasi keadaan, ITN sudah berada di bahu jalan dibantu para warga setempat.

Tim gabungan dari BPBD Surabaya, Posko Terpadu Utara, dan TGC Dinkes Utara segera melakukan pengecekan medis awal.

Kabid Darlog BPBD Surabaya Linda Novanti membenarkan kejadian itu.

“Korban sudah mendapatkan pertolongan pertama dan langsung dirujuk ke RS SMS dengan didampingi keluarganya. Saat ini kondisinya sadar,” jelas Linda.

Motor milik korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk diamankan.