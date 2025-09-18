UM Surabaya Buka 13 Skema Beasiswa, Total Rp10 Miliar untuk Mahasiswa Baru

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung akses pendidikan tinggi bagi generasi muda.

Pada tahun akademik 2025, UM Surabaya mengalokasikan beasiswa senilai Rp10 miliar untuk mahasiswa baru.

Pemberian simbolis beasiswa tersebut dilakukan dalam rangkaian kegiatan Mastama, Ordik, dan Expo UKM (MOX) di kampus UM Surabaya, Rabu (17/9).

Beasiswa ini mencakup berbagai skema, mulai dari prestasi akademik, kebutuhan ekonomi, hingga kelompok khusus. Adapun jenis-jenis beasiswa yang tersedia antara lain:

• Beasiswa KIP-K Kuliah

• Beasiswa Difabel

• Beasiswa Alumni Sekolah Muhammadiyah

• Beasiswa Kader

• Beasiswa Dhuafa

• Beasiswa Tahfidz Non-FK dan Tahfidz FK

• Beasiswa Warga Sekitar Kampus

• Beasiswa Baznas

• Beasiswa Atlet

• Beasiswa Ma’had

• Beasiswa Mahasiswa Asing

• Beasiswa PK UTM

Rektor UM Surabaya Mundakir, mengatakan program ini merupakan wujud keberpihakan kampus terhadap pemerataan pendidikan.

“Beasiswa ini adalah komitmen UM Surabaya agar tidak ada alasan bagi anak bangsa berhenti mengejar pendidikan tinggi hanya karena keterbatasan ekonomi,” ujarnya.

Dengan total nilai mencapai miliaran rupiah, ribuan mahasiswa baru UM Surabaya diharapkan makin termotivasi untuk berprestasi sekaligus menebar manfaat di tengah masyarakat.

"Kami ingin melahirkan generasi unggul, berdaya saing global, dan berkontribusi nyata bagi masyarakat," tuturnya. (mcr12/jpnn)