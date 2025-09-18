JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini UM Surabaya Buka 13 Skema Beasiswa, Total Rp10 Miliar untuk Mahasiswa Baru

UM Surabaya Buka 13 Skema Beasiswa, Total Rp10 Miliar untuk Mahasiswa Baru

Kamis, 18 September 2025 – 14:09 WIB
UM Surabaya Buka 13 Skema Beasiswa, Total Rp10 Miliar untuk Mahasiswa Baru - JPNN.com Jatim
UM Surabaya mengalokasikan beasiswa Rp10 miliar untuk mahasiswa baru tahun akademik 2025. Program ini mencakup 13 skema, mulai dari KIP-K hingga beasiswa atlet. Foto: Humas UM Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung akses pendidikan tinggi bagi generasi muda.

Pada tahun akademik 2025, UM Surabaya mengalokasikan beasiswa senilai Rp10 miliar untuk mahasiswa baru.

Pemberian simbolis beasiswa tersebut dilakukan dalam rangkaian kegiatan Mastama, Ordik, dan Expo UKM (MOX) di kampus UM Surabaya, Rabu (17/9).

Baca Juga:

Beasiswa ini mencakup berbagai skema, mulai dari prestasi akademik, kebutuhan ekonomi, hingga kelompok khusus. Adapun jenis-jenis beasiswa yang tersedia antara lain:
• Beasiswa KIP-K Kuliah
• Beasiswa Difabel
• Beasiswa Alumni Sekolah Muhammadiyah
• Beasiswa Kader
• Beasiswa Dhuafa
• Beasiswa Tahfidz Non-FK dan Tahfidz FK
• Beasiswa Warga Sekitar Kampus
• Beasiswa Baznas
• Beasiswa Atlet
• Beasiswa Ma’had
• Beasiswa Mahasiswa Asing
• Beasiswa PK UTM

Rektor UM Surabaya Mundakir, mengatakan program ini merupakan wujud keberpihakan kampus terhadap pemerataan pendidikan.

“Beasiswa ini adalah komitmen UM Surabaya agar tidak ada alasan bagi anak bangsa berhenti mengejar pendidikan tinggi hanya karena keterbatasan ekonomi,” ujarnya.

Baca Juga:

Dengan total nilai mencapai miliaran rupiah, ribuan mahasiswa baru UM Surabaya diharapkan makin termotivasi untuk berprestasi sekaligus menebar manfaat di tengah masyarakat.

"Kami ingin melahirkan generasi unggul, berdaya saing global, dan berkontribusi nyata bagi masyarakat," tuturnya. (mcr12/jpnn)

UM Surabaya mengalokasikan beasiswa Rp10 miliar untuk mahasiswa baru tahun akademik 2025. Program ini mencakup 13 skema, mulai dari KIP-K hingga beasiswa atlet.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   UM Surabaya beasiswa mahasiswa baru beasiswa um surabaya berita pendidikan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU