Korban Kecelakaan Bus Rombongan RSBS Jember di Bromo Bertambah Jadi 9 Orang

jatim.jpnn.com, JEMBER - Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan bus rombongan karyawan Rumah Sakit Bina Sehat (RSBS) Jember di jalur Bromo, Probolinggo bertambah menjadi sembilan orang.

Korban terbaru adalah Betty, seorang perawat RS Bina Sehat Jember yang sempat menjalani perawatan intensif di ICU sebelum mengembuskan napas terakhir pada Selasa (16/9) pukul 17.58 WIB.

“Belum sempat dibawa ke kamar operasi. Tim sudah siap, tetapi kondisi (kesehatannya) menurun,” kata Direktur RS Bina Sehat Jember dr Faida, Rabu (17/9).

Menurut Faida, Betty sempat dikeluarkan dari ruang operasi karena kondisinya terus melemah.

"Jadi, ditunda dibawa ke kamar operasi, kamar operasi saya minta tetap standby," jelasnya.

Namun, takdir berkata lain. Betty menghembuskan napas terakhirnya sebelum dilakukan tindakan operasi.

“Takdir berkata lain, baru usai tahlil untuk delapan korban, Betty meninggal juga,” ujarnya.

Dirlantas Polda Jatim Kombes Iwan Saktiadi membenarkan jumlah korban meninggal dunia kini total sembilan orang.