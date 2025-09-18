JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Cerita Pilu Korban Kebakaran Kontrakan Surabaya: Celengan Hasil Ngamen Rp3 Juta Ludes

Cerita Pilu Korban Kebakaran Kontrakan Surabaya: Celengan Hasil Ngamen Rp3 Juta Ludes

Kamis, 18 September 2025 – 12:07 WIB
Cerita Pilu Korban Kebakaran Kontrakan Surabaya: Celengan Hasil Ngamen Rp3 Juta Ludes - JPNN.com Jatim
Untung Pribadi kehilangan celengan Rp3 juta hasil mengamen saat kontrakan yang dihuni di Jalan Jemur Wonosari, Surabaya kebakaran. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Untung Pribadi (33), salah satu korban kebakaran hebat yang melanda tujuh rumah kontrakan di Gang Masjid, Jemur Wonosari, Wonocolo, Surabaya mengaku kehilangan seluruh harta bendanya.

Kejadian yang paling membuatnya sedih adalah uang tabungan Rp3 juta hasil mengamen yang dia simpan di celengan ikut hangus.

Untung mengatakan dirinya sempat berusaha memadamkan api saat kobaran pertama kali muncul di rumah kontrakan kakaknya. Namun, upaya itu gagal karena api cepat membesar dan merambat ke bangunan lain.

Baca Juga:

“Saya sudah mengambil air, tetapi enggak mampu. Api sudah membesar di ruang tengah rumah kakak saya. Tiba-tiba lampu mati, lalu asap masuk ke rumah,” ungkap Untung, Rabu (17/9).

Menurutnya, uang Rp3 juta yang hangus terbakar itu merupakan hasil mengamen selama setahun, yang rencananya akan dipakai membayar perpanjangan kontrak tahun depan.

“Celengan hasil mengamen selama satu tahun. Rencananya uang itu buat bayar sewa tanah kontrakan,” ucapnya dengan nada pasrah.

Baca Juga:

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran DPKP Kota Surabaya Wasis Sutikno menyebut api diduga berasal dari kompor masak yang lupa dimatikan salah satu penghuni kontrakan. Bangunan non-permanen membuat api cepat merembet.

“Informasi yang kami gali, diduga masak, mungkin ditinggal, lupa. Api di dapur merembet ke triplek kayu sehingga cepat membesar,” ujarnya.

Korban kebakaran rumah kontrakan di Jemur Wonosari Surabaya kehilangan tabungan Rp3 juta hasil mengamen yang rencananya untuk bayar kontrakan.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   kebakaran Surabaya kebakaran rumah kebakaran kontrakan Korban Kebakaran

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU