25 Orang Penghuni Rumah Kontrakan yang Kebakaran di Jemur Wonosari Surabaya Selamat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Gang Masjid, Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, Rabu (17/9) malam. Sebanyak tujuh rumah kontrakan hangus terbakar.

Ketua RW 003 Jemurwonosari Widodo mengatakan seluruh warganya selamat dari musibah tersebut. Saat ini, 25 orang terdampak didata Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Surabaya untuk menerima bantuan logistik dan dicarikan tempat tinggal sementara.

“Jumlah jiwa yang terdampak kurang lebih ada 25 orang. Saat ini kami masih mencarikan tempat tinggal sementara, dibantu petugas BPBD untuk menyalurkan bantuan logistik,” kata Widodo.

Salah satu korban Untung Pribadi (33) mengaku kehilangan seluruh harta bendanya.

“Sudah habis, semua tidak ada yang tersisa. Tinggal di mana masih belum tahu, mungkin nanti masih dipikirkan,” ucap Untung.

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran DPKP Kota Surabaya Wasis Sutikno menyebut api diduga berasal dari kompor yang lupa dimatikan salah satu penghuni kontrakan. Api cepat membesar karena bangunan terbuat dari material non-permanen.

Baca Juga: Gotong Royong Sukarelawan Baguss Jatim Bersihkan Sisa Kebakaran Gedung Grahadi

“Informasi yang kami gali, diduga masak, mungkin ditinggal, lupa. Api di dapur merembet ke triplek kayu karena rumahnya non-permanen, sehingga cepat membesar,” jelasnya.

Laporan kebakaran diterima petugas pukul 21.01 WIB. Sebanyak 16 unit mobil damkar dikerahkan, terdiri dari sebelas unit air dan lima unit pendukung. Api baru bisa dikendalikan sekitar pukul 22.10 WIB.