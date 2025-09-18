JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Terungkap, Penyebab Siswa SMAN 2 Lamongan Keracunan Massal Setelah Konsumsi MBG

Terungkap, Penyebab Siswa SMAN 2 Lamongan Keracunan Massal Setelah Konsumsi MBG

Kamis, 18 September 2025 – 11:06 WIB
Terungkap, Penyebab Siswa SMAN 2 Lamongan Keracunan Massal Setelah Konsumsi MBG - JPNN.com Jatim
Kepala Humas dan Pemasaran RSI Nashrul Ummah Lamongan Irmayanti. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Dokter Rumah Sakit Islam (RSI) Nashrul Ummah mengungkapkan penyebab belasan pelajar SMAN 2 Lamongan yang dirawat di rumah sakit setelah mengalami keracunan massal, Rabu (17/9).

Kepala Humas dan Pemasaran RSI Nashrul Ummah Lamongan Irmayanti menyebut siswa yang mengalami keracunan setelah menyantap paket makan bergizi gratis (MBG) yang dibagikan.

Para siswa tersebut kini sedang dirawat untuk memulihkan kondisi tubuh mereka. Total tercatat ada 13 siswa yang dirawat di rumah sakit tersebut.

Dari jumlah itu, empat siswa di antaranya sudah diperbolehkan pulang untuk menjalani rawat jalan. Adapun sembilan siswa lainnya masih dilakukan observasi, sedangkan dua pelajar harus dirawat inap.

"Ini terjadi karena ada kasus keracunan makanan MBG dari SMA Negeri 2. Para pelajar yang masih dirawat mulai dijenguk oleh pihak keluarga hingga teman sekolah," kata Irmayanti.

Irma memastikan siswa yang mual dan muntah disebabkan keracunan MBG. Pihaknya juga telah mengonfirmasi ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setempat.

"Iya (keracunan MBG). Ini juga sudah diindikasikan sama bapak-bapak yang dari pihak MBG," jelasnya.

Setelah insiden ini, pihak rumah sakit akan menindak lanjuti kasus tersebut, termasuk menyarankan SPPG untuk mengevaluasi makanan MBG.

"Jadi, nanti ada mungkin ya ada tindak lanjutnya juga yang mungkin bisa dievaluasi atau apa untuk di MBG yang ada di Lamongan," ujarnya.

Inilah penyebab belasan siswa SMAN 2 Lamongan mengalami keracunan massal saat jam istirahat.
