Keracunan Massal di SMAN 2 Lamongan, Siswa Lemas dan Muntah-Muntah

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Belasan siswa SMA Negeri 2 Lamongan diduga mengalami keracunan massal, Rabu (17/9) siang.

Para siswa yang muntah dan lemas langsung dilarikan ke Rumah Sakit Islam (RSI) Nashrul Ummah untuk mendapat perawatan medis.

Mereka dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan sepeda motor. Setidaknya ada sepuluh siswa sudah mendapat penanganan medis, sedangkan jumlah korban diperkirakan masih akan bertambah.

Baca Juga: 230 Siswa di SMAN 1 Panji Situbondo Keracunan Seusai Konsumsi MBG

Guru SMAN 2 Lamongan Anggraeni mengatakan insiden itu bermula saat sejumlah pelajar mengeluhkan pusing, mual, dan muntah sekitar pukul 14.30 WIB.

Belum diketahui secara pasti penyebab belasan siswa itu mengalami keracunan. Namun, mereka keracunan seusai mengonsumsi paket makan bergizi gratis (MBG).

“Mereka makan makanan beragam ketika ditanya, ada yang jajan ke kantin, koperasi, dan ada jatah dari program MBG,” ujar Anggraeni.

Dia menjelaskan pihak sekolah segera membawa siswa yang sakit ke rumah sakit maupun pulang untuk dirawat di rumah.

Para siswa yang mendapat penanganan medis itu kini kondisinya sudah membaik dan mereka pun tidak mengalami gejala mual dan lainnya.