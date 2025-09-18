JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Keracunan Massal di SMAN 2 Lamongan, Siswa Lemas dan Muntah-Muntah

Keracunan Massal di SMAN 2 Lamongan, Siswa Lemas dan Muntah-Muntah

Kamis, 18 September 2025 – 10:35 WIB
Keracunan Massal di SMAN 2 Lamongan, Siswa Lemas dan Muntah-Muntah - JPNN.com Jatim
Siswa SMAN 2 Lamongan dibopong oleh seorang guru menuju Rumah Sakit Islam (RSI) Nashrul Ummah. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Belasan siswa SMA Negeri 2 Lamongan diduga mengalami keracunan massal, Rabu (17/9) siang.

Para siswa yang muntah dan lemas langsung dilarikan ke Rumah Sakit Islam (RSI) Nashrul Ummah untuk mendapat perawatan medis.

Mereka dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan sepeda motor. Setidaknya ada sepuluh siswa sudah mendapat penanganan medis, sedangkan jumlah korban diperkirakan masih akan bertambah.

Baca Juga:

Guru SMAN 2 Lamongan Anggraeni mengatakan insiden itu bermula saat sejumlah pelajar mengeluhkan pusing, mual, dan muntah sekitar pukul 14.30 WIB.

Belum diketahui secara pasti penyebab belasan siswa itu mengalami keracunan. Namun, mereka keracunan seusai mengonsumsi paket makan bergizi gratis (MBG).

“Mereka makan makanan beragam ketika ditanya, ada yang jajan ke kantin, koperasi, dan ada jatah dari program MBG,” ujar Anggraeni.

Baca Juga:

Dia menjelaskan pihak sekolah segera membawa siswa yang sakit ke rumah sakit maupun pulang untuk dirawat di rumah.

Para siswa yang mendapat penanganan medis itu kini kondisinya sudah membaik dan mereka pun tidak mengalami gejala mual dan lainnya.

Belasan siswa SMAN 2 Lamongan diduga keracunan usai konsumsi makanan dari kantin, koperasi, dan program MBG. Sepuluh siswa sudah dirawat di rumah sakit.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   keracunan massal keracunan MBG sman 2 lamongan siswa keracunan massal Lamongan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU