Cuaca Malang Hari ini, Pagi & Siang Potensi Gerimis, Sore-Malam Cerah-Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Kamis (18/9) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cerah hingga hujan ringan atau gerimis di seluruh kawasan.

Siangnya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Sore dan malamnya cerah di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Ampelgading, Bantur, Bululawang, Dampit, Dau, Gedangan Gondanglegi, Jabung, Karangploso, Kasembon, Ngantang, Pagak, Pagelaran, Poncokusumo, Pujon, Sumbermanjing Wetan, Tajinan, Tirtoyudo, Tumpang, Turen, dan Wajak. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya Ampelgading, Bantur, Bululawang, Gedangan, Gondanglegi, Pagak, Pagelaran, Poncokusumo, Sumbermanjing Wetan, Tajinan, Tirtoyudo, Tumpang, Turen, dan Wajak.

Sorenya hujan reda. Ampelgading, Dau, Jabung, Karangploso, Poncokusumo, Tirtoyudo, dan Wajak berangin. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.