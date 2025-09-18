Lupa Mematikan Kompor, 7 Rumah Kontrakan Ludes Terbakar di Jemur Wonosari Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, Rabu (17/9) malam. Sebanyak tujuh rumah kontrakan ludes dilalap api.

Kabid Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya Wasis Sutikno mengatakan kebakaran diduga dipicu kompor yang lupa dimatikan salah satu penghuni.

Api kemudian merembet cepat lantaran bangunan sebagian besar terbuat dari material nonpermanen.

“Informasi yang kami gali, diduga masak, mungkin ditinggal, lupa. Api di dapur merembet ke triplek kayu sehingga cepat membesar,” ujar Wasis.

Laporan kebakaran masuk pukul 21.01 WIB dengan keterangan adanya ledakan dari lokasi kontrakan. DPKP Surabaya langsung menerjunkan 16 unit mobil damkar, terdiri dari sebelas unit air dan lima unit pendukung.

“Ini kampung padat, kami datangkan banyak unit. Alhamdulillah korban nihil, sempat terselamatkan,” katanya.

Api dijinakkan sekitar pukul 22.10 WIB. Proses pemadaman sempat terhambat karena akses gang sempit sehingga petugas harus menarik selang dari area makam untuk memutus rambatan api.

Ketua RW 03 Jemur Wonosari Widodo menyebut ada 25 warga terdampak kebakaran dan kini membutuhkan tempat tinggal sementara. (mcr12/jpnn)