Selendang Nyangkut ke Rantai Motor, Pasutri di Ngawi Tewas Tertabrak Truk

Rabu, 17 September 2025 – 20:02 WIB
Kecelakaan maut terjadi Jalan Raya Ngawi–Ngrambe, Desa Cepoko, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, Rabu (17/7) sekitar pukul 11.00 WIB. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, NGAWI - Peristiwa nahas menimpa pasangan suami istri di Jalan Raya Ngawi–Ngrambe, Desa Cepoko, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, Rabu (17/7) sekitar pukul 11.00 WIB.

Korban diketahui bernama Sarno (50) dan istrinya Sarweni, warga setempat. Keduanya tewas mengendarai sepeda motor Suzuki Smash bernopol AE 4713 MF.

Saat mencoba mendahului truk pengangkut elpijiMitsubishi Canter bernopol AE 8065 UK yang dikemudikan Adi Bayu (36), asal Magetan, mereka justru mengalami kecelakaan maut.

Kasat Lantas Polres Ngawi AKP Yuliana Plantika menjelaskan insiden kecelakaan lalu lintas itu terjadi bermula ketika selendang yang dikenakan salah satu korban tersangkut ke gir motor.

Akibatnya, motor oleng lalu jatuh ke kiri dan langsung terlindas truk yang berada di depannya.

“Jarak sudah sangat dekat, pengemudi truk tidak sempat menghindar. Kedua korban meninggal dunia di lokasi kejadian,” jelas Yuliana.

Rekaman amatir yang beredar di media sosial menunjukkan proses evakuasi berlangsung haru. Isak tangis keluarga mewarnai pengangkatan jenazah dari lokasi kecelakaan.

Polisi telah mengamankan kendaraan yang terlibat sebagai barang bukti untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. (mcr23/jpnn)

Kronologi kecelakaan di Jalan Raya Ngwi-Ngrambe, korban pasutri dinyakan meninggal dunia

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

