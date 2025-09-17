Dindik Jatim Bidik Juara Umum OSN 2025 dengan 100 Finalis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Jawa Timur menargetkan juara umum pada Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2025 yang akan digelar 6–12 Oktober mendatang.

Tahun ini, sebanyak 100 delegasi dari SD, SMP, hingga SMA siap membawa nama baik Jatim di tingkat nasional.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Aries Agung Paewai menyebut pihaknya telah menyiapkan pendampingan intensif baik akademis maupun psikologis bagi para finalis.

“Peserta terbaik OSN Jatim sudah mengikuti seleksi semifinal di Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI). Terpilihlah 100 finalis terbaik yang insyaallah akan memberikan hasil positif di tingkat nasional,” ujar Aries, Selasa (16/9).

Dari semifinal, sebanyak 75 siswa SMA berhasil lolos final OSN nasional pada sembilan bidang lomba, mulai Biologi, Astronomi, Ekonomi, Fisika, Geografi, Informatika, Kebumian, Kimia, hingga Matematika.

Selain itu, 14 siswa SMP siap berlaga di bidang IPA, IPS, dan Matematika. Dari jenjang SD, ada 11 siswa yang juga melaju ke final di bidang serupa.

Dengan jumlah ini, Jatim menjadi salah satu provinsi dengan peserta terbanyak setelah DKI Jakarta.

Aries mengatakan Dindik Jatim menyiapkan Training Center (TC) seminggu sebelum pelaksanaan OSN. Program ini melibatkan perguruan tinggi, pakar psikologi, dan motivator agar siswa siap secara akademis maupun mental.