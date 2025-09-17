Sampang Punya Jejak Majapahit, 5 Benda Disiapkan Jadi Cagar Budaya

jatim.jpnn.com, SAMPANG - Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) bersama Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XI Jawa Timur menemukan lima benda bersejarah di Kabupaten Sampang untuk ditetapkan sebagai cagar budaya.

Kepala Bidang Kebudayaan Disporabudpar Sampang Abd Basith menyebut temuan itu merupakan hasil penelitian selama lima tahun terakhir.

“Temuan ini setelah kedua tim tersebut melakukan penelitian di Kabupaten Sampang dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini,” kata Basith, Selasa (16/9).

Dia menjelaskan kelima benda itu meliputi Sumur Deksan di Kelurahan Dalpenang, makam berinskripsi di Kelurahan Polagan, ambang pintu beraksara Kawi, serta dua panel berelief.

Berdasarkan penelitian, benda-benda tersebut diperkirakan berasal dari abad ke-13 hingga ke-16.

Kajian dilakukan sejak 2019 dengan mengumpulkan data lapangan serta menelaah arsip Belanda dan catatan arkeologi di Yogyakarta.

Baca Juga: Mahasiswa Untag Kenalkan Objek Bersejarah Museum Trowulan Lewat Aplikasi AR

Sekretaris TACB Sampang Umar Faruk menegaskan pengajuan cagar budaya itu dilandasi data kuat.

“Penemuan ini membuktikan peradaban di Sampang sudah berkembang sejak era Majapahit, sekitar abad ke-14,” katanya.