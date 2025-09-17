PT DLU Ziarah Makam Abikoesno Tjokrosoejoso, Kenang Menhub Pertama RI

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Dharma Lautan Utama (DLU) melakukan ziarah ke makam Menteri Perhubungan pertama RI Abikoesno Tjokrosoejoso di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusuma Bangsa, Surabaya, Selasa (17/9).

Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2025.

Direktur SDM dan Umum PT DLU M Wahyudin mengatakan ziarah ini merupakan bentuk penghormatan kepada Abikoesno yang pernah menjabat sebagai Menhub sejak 19 Agustus hingga 14 November 1945.

“Ini wujud penghormatan kami atas jasa beliau yang meletakkan dasar-dasar membangun transportasi di Indonesia. Kalau kata Bung Karno, jas merah—jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah,” ujar Wahyudin, Rabu (17/9).

Menurut Wahyudin, transportasi menjadi faktor penting dalam menjaga keutuhan NKRI sebagai negara kepulauan.

“Alhamdulillah sampai hari ini Indonesia tetap utuh. Salah satunya karena peran transportasi yang menghubungkan pulau-pulau,” katanya.

Selain ziarah, DLU juga menggelar kampanye keselamatan pelayaran di Pelabuhan Banyuwangi. Dalam kegiatan itu, seluruh stakeholder—termasuk KSOP, Basarnas, TNI-Polri, hingga operator—ikut terlibat dalam simulasi keadaan darurat kebakaran kapal.